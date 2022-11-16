Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz

Habertürk’de Teke Tek programını sunan Fatih Altaylı, HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat’ın çok konuştuğunu gerekçe göstererek canlı yayında, “Beni delirtmeyin lütfen. Geldiniz, car car car konuşuyorsunuz” diye çıkıştı.

Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı (YouTube)

Sokak hayvanlarının tartışıldığı programda, sunuculuk yapan Altaylı, HAYTAP başkanının çok konuştuğunu gerekçe göstererek çıkıştı.

Şenpolat’a sinirlenen Altaylı şunları söyledi: “Burası size özel bir program değil, beni delirtmeyin lütfen. Geldiniz, car car car konuşuyorsunuz. Bir konuk daha var, Allah aşkına yani… Burada bir iş yapmaya çalışıyoruz. Hayvan severlikten sizin yüzünüzden soğuyacağım…”