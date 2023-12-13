Alper Kaya: Halil Umut Meler’e yumruk atıp tekmeleyen kişi sayısını üç ile sınırlandırmak, samimi bir yaklaşım değil

Son dönemde özellikle alt liglerde de hakemlere yönelik artan şiddet ve hakaretler, gerek zaman zaman videolara yansıyan gerekse AFDK / PFDK’nin verdiği cezalarda yer alan yoğunluklarıyla kendisini gösteriyor. Sadece bu ayın başındaki 137 maddeli AFDK kararlarının 22’si hakemlere yönelik hakaret ve şiddetten oluşuyor.

Süper Lig’de ve çeşitli kademelerde, hatta Süper Kupa maçında dahi yıllardır periyodik olarak hakemlere hakaret ve şiddet uygulanıyor. Pek çok futbol kulübü dahi tek iletişim politikasını hakem eleştirisi üzerine kurguluyor. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada Halil Umut Meler’e yumruk atıp tekmeleyen kişi sayısını üç ile sınırlandırmak, doğrusu çok da samimi bir yaklaşım değil.

Alper Kaya’nın yazısı