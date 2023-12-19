Alper Kaya: Gelecek sezonun adı Zeigarnik sezonu olsun

Bluma Zeigarnik’in literatüre ‘Zeigarnik Etkisi’ olarak da geçen önemli tezi ise kişilerin erteleme davranışlarının kişisel bir seçim olduğunu, bitirilmemiş işlerin daha çok hatırlanarak ileri bir zamanda gerçekleştirilebileceğini kabul eder. Zeigarnik Etkisi; çalışanların başarabileceği işleri erteleyip, gelecekte hatırlayarak bu işlere dönmesi olarak nitelendirilirken iş yükü veya acil işler nedeniyle belirli işlerin ertelenmesini de kapsar.

Şimdi oldu galiba. TFF maçları erteledi, bir gün sonra da maçları üç gün sonra başlatmaya karar verdi. Kriz yönetimi desen var, icraat desen var, erteleme desen o da var. Eh, şiddet olayı nedeniyle TFF’nin verdiği röportajlar, almak zorunda olduğu ceza kararları derken iş yükü ve acil işlerin artması da cabası…

O halde gelecek sezonun adı Zeigarnik sezonu olsun!

Alper Kaya’nın yazısı