Almanya’nın önemli edebiyat ödülü ‘Georg Büchner’ Emine Sevgi Özdamar’ın oldu

Almanya’nın edebiyat dalındaki önemli ödüllerinden Georg Büchner Ödülü’nün bu yıl yazar, tiyatro sanatçısı ve yönetmen Emine Sevgi Özdamar’a verileceği açıklandı.

Emine Sevgi Özdamar

Alman Dil ve Şiir Akademisi yaptığı açıklamada, ’30 yılı aşkın süredir roman, öykü ve oyunlarıyla Alman edebiyat sahnesini zenginleştiren seçkin yazar Özdamar’a Alman dili ve edebiyatının bu ödülünün layık görüldüğünü’ belirtti.

50 bin avro para ödülünün de sahibi olacak Özdamar, geçen yıl Avusturyalı yazar ve çevirmen Clemens J. Setz’in aldığı Georg Büchner ödülünü 5 Kasım’da Darmstadt’ta düzenlenecek törenle alacak.

Önce işçi, sonra yazar

Emine Sevgi Özdamar, 1946 yılında Malatya’da doğdu. Bursa ve İstanbul’da yaşadıktan sonra 1965 yılında iş gücü göçü kapsamında Almanya’ya gitti. Berlin’de bir fabrikada işçi olarak çalışırken tiyatro kurslarına katıldı. Doğu Berlin’de tiyatro oyunlarında rol aldı. Daha sonra Batı Almanya’da, Fransa’da ve Türkiye’de tiyatro gruplarına katıldı. Tiyatro çalışmalarının yanı sıra Almanca roman, öykü, tiyatro oyunları ve senaryolar kaleme aldı. Almanya’da çok sayıda ödül alan ilk romanı ‘Hayat Bir Kervansaraydır’ Türkçeye de çevrildi. Yazarın çok ödüllü romanı ‘Ein von Schatten begrenzter Raum’ (Gölgelerle Sınırlı Alan) geçen yıl yayımlandı.

Heinrich Böll ve Friedrich Dürrenmatt da almıştı

50 bin avro değerindeki Georg Büchner Ödülü, Almanca konuşulan ülkelerdeki en önemli edebiyat ödülü olarak kabul ediliyor. 1951’den bu yana verilen ödülü Heinrich Böll, Friedrich Dürrenmatt, Günter Grass ve Erich Kästner gibi ünlü yazarlar da almıştı.

Ödül adını, Darmstadt’ta yetişen yazar, doğa bilimci ve özgürlük savaşçısı Georg Büchner’den (1813-1837) alıyor. Büchner’in en bilinen eserleri arasında ‘Woyzeck’ ve ‘Danton’un Ölümü’ bulunuyor.