Almanya’dan ‘OneLove’ kol bandı protestosu

Almanya, Japonya maçı öncesinde, FIFA’nın gökkuşağı rengindeki kol bandını takmayı yasaklamasını protesto etti.

Almanya milli futbol takımı. Fotoğraf: Twitter

Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi, insan hakkı ihlalleri, eşcinseller konusundaki olumsuz tutumu, göçmen işçilere yapılan kötü muamele gibi gerekçeler nedeniyle tepki çekmişti. İnsan hakları örgütleri, ülkelerin katılmamasını istemiş, reklam yüzü olan, destek veren isimleri eleştirmişti.

Bazı Avrupalı takımlar, Katar’daki insan hakkı ihlallerini protesto etmek için, kaptanlarının gökkuşağı rengindeki ‘OneLove’ kol bandı takacağını duyurmuştu.

FIFA, bu karardan sonra Avrupalı takımların federasyonlarıyla toplantı düzenledi. FIFA, para cezası, kaptanların doğrudan sarı kart görmesi ve çeşitli sportif yaptırımlarla Avrupalı takımları tehdit etmişti. Avrupalı takımlarsa, FIFA’nın tehdidinden sonra geri adım atarak gökkuşağı renkli kol bandı takmayacaklarını açıklamıştı.

Almanya, bugünkü Japonya maçı başlamadan önce hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafta, futbolcular elleriyle ağızlarını kapattı.

Almanya milli takımların Twitter hesabındaki açıklamaya göre, bu hareket FIFA’nın kararını protesto etmek için yapıldı. Açıklamada, OneLove bandıyla çeşitliliğe ve karşılık saygının vurgulamak istediklerini belirtilirken kol bandının yasaklanmasının konuşmamızın yasaklanmasından farkının olmadığı dile getirildi.

Das sollte selbstverständlich sein. Ist es aber leider immer noch nicht. Deshalb ist uns diese Botschaft so wichtig.



Uns die Binde zu verbieten, ist wie den Mund zu verbieten. Unsere Haltung steht. 2/2 — DFB-Team (@DFB_Team) November 23, 2022

Hesabın paylaştığı fotoğrafın üstündeyse “Kol bandı olmasa da duruşumuz yerinde duruyor” yazılı.