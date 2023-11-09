Almanya’da Şahin ailesinin evine düşen göktaşının değeri arttı: 400 bin avro

Almanya’da Mahmut Şahin’in yaklaşık yedi ay önce evinin bahçesine düşen göktaşına ilk 200 bin avro teklif gelmişti, bilim insanları 400 bin avro (12 milyon 182 bin 240 lira) değer biçti.

Fotoğraf: AA (Temsili)

AA’nın Bild gazetesinin haberinden aktardığına göre, nisan ayında şehrin üzerinde ateş topu parlamasının ardından 3 buçuk kilogram ağırlığındaki göktaşı, Schleswig-Holstein eyaletindeki Elmshorn şehrinde yaşayan 47 yaşındaki Şahin’in evinin bahçesine düştü.

Göktaşının incelenmesinin ardından 4 buçuk milyar yıllık olduğu tespit edilince satın almak isteyen koleksiyoncular Şahin’e 200 bin avroya varan teklifler sunmaya başladı.

Şahin’in Münih’teki bir maden fuarında sergilediği taşı inceleyen fizikçiler ve gök bilimciler göktaşına yaklaşık 400 bin avro değer biçti.

Haberde, Hamburg’daki bir müzeyle Şahin arasında görüşmelerin sürdüğü, Şahin’in satıştan elde edeceği parayı yatırıma dönüştürmek istediği aktarıldı.