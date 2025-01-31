Almanya'da işsiz sayısı 3 milyona dayandı

Almanya’da işsizlik, 23 Şubat’taki erken seçimlere üç hafta kala neredeyse 3 milyona yükseldi.

Fotoğraf: Pexels

Almanya ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle 2023’ün ardından 2024’te de küçüldü.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,2 küçülen ekonomi, 2025’in ilk çeyreğinde de daralması halinde, iki çeyrek art arda daralma olarak tanımlanan teknik resesyona girecek.

Analistler, siyasi belirsizliğin, yurt dışıyla artan rekabetin, yüksek enerji maliyetlerinin, hala yüksek faiz oranlarının ve belirsiz ekonomik beklentilerin Alman ekonomisini baskıladığını belirterek ekonomide 2025 için sadece hafif bir büyüme bekliyor.

Almanya’da hükümet bu yıl için daha önce yüzde 1,1 olarak açıklanan büyüme beklentisini, jeopolitik belirsizlik ve ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde 0,3’e düşürmüştü.

Ülkede başta bütçe olmak üzere ekonominin nasıl canlandırılacağı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle üç partili koalisyon hükümeti Kasım 2024’te dağılmıştı.

23 Şubat’ta erken seçimler yapılacak. Seçimler için yürütülen kampanyanın en önemli konularından birisi de ekonomi.

Bu arada Almanya Federal İş Ajansı (BA), ülkedeki işsizlik rakamlarına ilişkin ocak verilerini açıkladı.

Buna göre ocakta işsiz sayısı bir önceki aya göre 186 bin artarak 2 milyon 993 bin oldu. Almanya’da işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre de 187 bin arttı.

Ayrıca yaklaşık 300 bin çalışan da şirketlerindeki sipariş eksikliği nedeniyle tüm gün çalışamadıkları için kısa süreli çalışma yardımı alıyor.

Almanya’da geçen yıl için ortalama işsizlik 178 bin artışla 2,787 milyona yükselmişti. Ülkede 2023’te yüzde 5,7 olan ortalama işsizlik geçen yıl yüzde 6’ya çıkmıştı.

Analistler, Alman ekonomisinin yakın zamanda bir toparlanma belirtisi göstermediğini belirterek, ülkede işsiz sayısının 10 yıl sonra ilk kez sembolik sınır olan 3 milyonu aşacağını öngörüyor.

İşsiz sayısı en son Şubat 2015’te 3 milyon 17 binle daha da yüksek bir seviyeye ulaşmıştı

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre Almanya’daki neredeyse sanayinin tüm sektörleri çalışan sayılarını azaltmak istiyor.