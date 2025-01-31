Yücel Özdemir: Trump-Musk ekibiyle iyi anlaşmak isteyen Alman sermayesi

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Trump-Musk ekibiyle iyi anlaşmak isteyen Alman sermayesi bu nedenle Merz’in AfD’ye çalışmasını dört gözle bekliyor. Dolayısıyla, AfD’ye açılan kapının arkasında maddi temeller ve çıkarlar var.

Bundan sonraki süreç, bu iş birliğine hazır olmayan geniş halk kesimlerini ikna etme şeklinde ilerleyecek. İçinde sadece ırkçıların değil aynı zamanda güçlü faşist damarın olduğu AfD, her olayı ve eylemi siyasi gücünü arttırmak, geniş kesimler arasında meşru bir parti olduğunu göstermek için kullanacak.

Bütün bunlar Almanya’da tarihin tecrübesinden yararlanarak güçlü bir direniş hattının örülmesinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Ekonomik-sosyal sorunların merkezinde olduğu bir antifaşist hareket, tarih bilincini de arkasına alarak, bu gerici koalisyonu püskürtebilir.

Yücel Özdemir’in yazısı