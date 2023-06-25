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Almanya’da ilk: Aşırı sağcı kaymakam seçildi

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ilk kez bir kaymakamlık seçimini kazandı.

Fotoğraf: AA


AA’nın haberine göre AfD’nin adayı olan Robert Sesselmann, Thüringen eyaletine bağlı Sonneberg’teki seçimleri kazanarak ülkenin ilk aşırı sağcı kaymakamı oldu.


Aynı zamda Thrüringen eyalet meclisi üyesi olan Sesselmann oyların 52,8’ini alırken Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) adayı olan Jürgen Köpper ise diğer partilerin desteğine rağmen yüzde 47,2’de kaldı.
Böylece AfD kuruluşundan 10 yıl sonra ilk üst düzey bir makamı da kazanmış oldu.

Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bence Alman birliğinin ruhunu yeniden tanımlamalıyız, Doğu Almanları yanımıza almalıyız ve onlara gülündüğü hissini vermemeliyiz” dedi.

Thüringen İçişleri Bakanı Georg Maier, seçim sonucunu tüm demokratik güçler için bir alarm sinyali olarak nitelendirerek, “Parti ve siyasi çıkarları bir kenara bırakma ve demokrasiyi birlikte savunma zamanıdır” ifadelerini kullandı.

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