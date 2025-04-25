Almanya'da hapse girmek için dilenci öldüren adama müebbet

Almanya’nın Frankfurt kentinde hapse girebilmek için bir dilenciyi öldüren 30 yaşındaki adama müebbet hapis cezası verildi.

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DW Türkçe‘nin haberine göre cinayetten önce Rheinland-Pfalz eyaletinin Nastätten kentinde yaşayan sanık hem işini kaybetmiş hem de evsiz kalmıştı.

7 Mart 2024 günü büyük bir ekmek bıçağı alarak Frankfurt merkez tren istasyonu civarında kendine kurban aramaya başladı.

İddiaya göre bir süre kendisinden daha güçsüz birisini bulmaya çalıştı.

Sonrasında bir bacağı olmayan, tekerlekli sandalyede ve 40 kilonun biraz üzerinde, 49 yaşındaki bir dilenciyle karşılaştı.

Mahkeme bulgularına göre kısa bir konuşmadan sonra dilenci tekerlekli sandalyesiyle adamdan kaçmaya çalıştı. O tarihte 29 yaşındaki sanık, 49 yaşındaki kurbanını yakalayıp sırtından defalarca bıçakladı.

Olayla ilgili davada karar bugün açıklandı. Hakim, sanık için “Hapse girmek ve endişelerinden kurtulmak için birini öldürdü, bu ona sorunlarının çözümü için en iyi yol olarak göründü” dedi.

Frankfurt Bölge Mahkemesi, savcılığın talebi doğrultusunda zanlıya ‘aşağılık saiklerle işlenmiş sinsi cinayet’ suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Sanığı avukatı, müvekkiline beş ila yedi yıl hapis cezası verilmesini talep etmişti. Mahkemenin verdiği müebbet hapis kararı temyize açık.