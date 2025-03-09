Almanya'da Hamburg Havalimanı grevi: Tüm uçuşlar iptal

Almanya’da Hamburg Havalimanı’nda Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası’nın (Ver.di) başlattığı grev nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

Havalimanı Sözcüsü Katja Bromm, tüm seferlerin iptal edildiğini ve gün boyunca uçakların kalkış ve iniş yapmayacağını duyurdu.

Bromm, Ver.di’nin grevine ilişkin şöyle konuştu:

“Sendika, Hamburg’un bahar tatilinin hemen başında haber vermeksizin havalimanını kapatıyor. Ver.di, bunu yaparak her şeyden önce insanlara zarar veriyor. 40 binden fazla yolcunun yer alacağı 280 uçuş planlanmıştı.”

Grevin yarın da sürecek olması nedeniyle yolcuların havayolu şirketleriyle iletişimde kalması önemli.

Hamburg’daki okulların bahar tatilinde olması ve sendikanın daha önce bildirmeden greve gitmesi, uçuş planları bulunan yolcuları zor durumda bıraktı. Almanya’da 13 büyük havalimanında çalışan işçilerin, 10 Mart’ta 24 saatlik greve gidecekleri daha önce açıklanmıştı.

Sendika, yer hizmetleri çalışanlarının ücretlerinde yüzde 8’lik artış, ayda en az 350 avroluk (yaklaşık 13 bin 805 lira) ek ödenek ve üç gün ilave izin istiyor.

İşverenler, bu talepleri karşılayamayacağı gerekçesiyle reddetmişti. Müzakerelerin 14-16 Mart’ta Potsdam şehrinde yapılması bekleniyor.