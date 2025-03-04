Sığır etinin arzı azaldı: Almanya'da dönerin fiyatı 10 avroya çıkabilir

Almanya’da en çok tüketilen hazır yiyeceği ekmek arası dönerde sığır eti kullanımı, fiyat artışı sebebiyle giderek azalıyor. Döner Üreticileri Birliği sözcüsü Erdoğan Koç, dönerin fiyatının 10 avroya (yaklaşık 382 lira) çıkabileceğini söyledi.

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Avrupa’ya 1960’larda Türk göçmenlerin getirdiği, bugünlerin en yaygın sokak yemeklerinden döner, İtalya’nın Napoliten pizzası veya İspanya’nın Serrano jambonu gibi ‘geleneksel yemek statüsü’ne sahip değil.

Türkiye, 2024 Nisan’da Avrupa’da satılan dönerin Avrupa Birliği’nin (AB) ‘koruma statüsü’ne alınarak ‘Türk döneri’ diye tescil edilmesi için başvurmuştu. Bu statü dönerin sadece belirli üretim yöntemi ve etle yapılmasını zorunlu kılacaktı.

Fakat Almanya döner fiyatını uçuracağı ve bir ton bürokratik iş çıkaracağı gerekçesiyle Türkiye’nin özel statü başvurusuna itiraz etmişti. Üç Almandan birinin ayda en az bir döner yediği biliniyor.

DW’nin haberine göre Almanya’da sığır eti arzının azalması nedeniyle sığır ve dana etinde üretici fiyatları sadece bu yıl yüzde 15 ila 20 arttı. Bavyera eyaletinin başkenti Münih’te çok sayıda işletmeci dana etinden yapılan döneri mönüsünden çıkarıyor.

Adını vermek istemeyen bir döner satıcısı, söz konusu etin ‘çok pahalı’ olduğunu belirterek “Müşterilerimden 10 avro talep etmem gerekir, bunu da kimse ödemez” dedi. Dönerci artık tavukla hindi döner satmaya başlamış.

Koç’a göre de ülkede en çok tüketilen hazır yemeği ekmek arası dönerin fiyatı yakın gelecekte 10 avroya, orta vadedeyse daha da yukarı çıkabilir.