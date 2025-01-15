Almanya'da 41 parti seçime girebilecek: Döner Partisi'ne ret

Almanya’da Federal Seçim Kurulu erken genel seçimlere 41 partinin katılabileceğini açıkladı. Döner Partisi’ne katılamayacağı bildirildi.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

Ülkede 56 parti ve siyasi oluşum 23 Şubat’taki seçimlere katılmak için başvurmuştu.

Bunlardan biri de kısa ismi ‘Döner Partei’ (Döner Partisi) olan Frankfurt merkezli parti ‘Deutsche Partei für die ökonomischer Neuordnung essentieller Ressourcen’di (Temel Kaynakların Ekonomik Olarak Yeniden Düzenlenmesi İçin Alman Partisi).

Partinin logosu da döner şeklinde. Görsel: @dnrpartei / Instagram

Kendisini ‘Almanya’nın en lezzetli partisi’ olarak tanıtan Döner Partisi’nin başvurusu reddedildi.

Seçimlere Federal Meclis veya eyalet meclislerinde en son yapılan seçimlerden bu yana kesintisiz en az beş milletvekiliyle temsil edilen 10 parti ile 31 siyasi oluşum katılabilecek.

Türkler öncülüğünde kurulan ‘Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak’ (Demokratischen Allianz für Vielfalt und Aufbruch-DAVA) Partisi de seçimlere katılabilecekler arasında.

Aşırı sağcı ‘Kimlikçi Hareket’, ‘Motorsporları için Parti’ ve ‘Emekliler Partisi’ gibi oluşumlar onay alamayanlardan.

Bu parti ve oluşumların 18 Ocak’a kadar Federal Anayasa Mahkemesi’ne itiraz hakkı var.