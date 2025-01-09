Döner Partisi, seçimlere katılmak için başvuru yaptı: ‘Almanya’nın en lezzetli partisi’

Almanya’da 56 parti ve siyasi oluşum genel seçimlere katılmak için başvuru yaptı. Bu partilerden biri de ‘Döner Partisi’.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

Almanya’da 56 parti ve siyasi oluşum, 23 Şubat’taki erken genel seçimlere katılma başvurusu yaptı.

Başvurularda, ‘Döner Partisi’ (Temel kaynakların ekonomik olarak yeniden düzenlenmesi için Alman Partisi), adlı bir parti de var.

Partinin Almanca ismi, ‘Deutsche Partei für die ökonomischer Neuordnung essentieller Ressourcen’. Türkçesiyse Temel kaynakların ekonomik olarak yeniden düzenlenmesi için Alman Partisi.

Frankfurt merkezli parti, ‘Döner Partei’ olarak anılıyor. Resmi internet sitelerindeyse ‘Almanya’nın en lezzetli partisi’ sloganı yer alıyor.

Sosyal medyalarında da ‘sağlam bir dönerin’ 3,5 avroya (127 lira) satılacağını vaat ediyorlar.

Partinin logosu da döner şeklinde. Görsel: @dnrpartei / Instagram

Başvurularda ayrıca ‘V-Parti’ (Değişim, Vejetaryenler ve Veganlar Partisi), ‘Gartenpartei’ (Bahçe Partisi) gibi ilginç isimler taşıyan siyasi partiler de var.

Türkler öncülüğünde kurulan ‘Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak’ (Demokratischen Allianz für Vielfalt und Aufbruch-DAVA) Partisi de başvuru yapan oluşumlardan biri.

Federal Seçim Kurulu hangi partilerin seçimlere katılabileceğine 13-14 Ocak’ta düzenlenecek toplantıda karar verileceğini duyurdu.

Federal Meclis’te veya eyalet meclislerinde, son seçimlerden bu yana kesintisiz en az beş milletvekiliyle temsil edilen partiler bu başvuruyu yapmıyor.

Bu partiler doğrudan 20 Ocak’a kadar yerel seçim kurullarına başvuruyor.