Almanya'da 'darbeyle imparatorluk kurma' davası: Beş kişiye hapis

Almanya’da darbe planlamakla suçlanan ‘İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger)’ örgütüne üye olma ve Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ı kaçırmayı planlama iddiasıyla yargılanan beş kişiye hapis cezası verildi.

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Celle Yüksek Bölge Mahkemesinde görülen davada dördü erkek ve biri kadın beş sanık ‘terör örgütüne üye olmak ve vatana ihanet girişiminde bulunmak’ suçlarından beş yıl dokuz ayla sekiz yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

İddianamede sanıkların üyesi oldukları değerlendirilen söz konusu örgütün ‘federal hükümeti şiddet yoluyla devirmek ve Alman İmparatorluğu modeline dayalı yeni bir hükümet biçimi kurmak’ planı yaptığı belirtildi.

Ayrıca örgütün 2022’de ülke çapında elektrik kesintisi yapmayı ve Lauterbach’ı kaçırmayı planladığı da vurgulandı.

‘İmparatorluk Vatandaşları’ örgütü yöneticilerine ve üyelerine yönelik diğer davalarsa Koblenz, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main ve Münih’teki yüksek bölge mahkemelerinde görülüyor.

‘İmparatorluk Vatandaşı’ nedir?

Almanya’da kendilerini ‘Alman İmparatorluğu Vatandaşı’ olarak görenlerin sayısı iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında.

Rapora göre 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya’yı meşru bir devlet olarak tanımıyor.

Üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı.

Bazı üyeler de Almanya’nın hala askeri işgal altında bulunduğuna inanıyor.