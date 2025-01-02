Almanya’da halk en çok polislere ve doktorlara güveniyor

Almanya’da halk en fazla polislere ve doktorlara güveniyor. 23 Şubat’taki erken seçim yaklaşırken siyasi partilere güvendiğini söyleyenlerin oranı sadece yüzde 15.

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DW Türkçe‘nin Almanya’da Forsa Enstitüsü’nün anketinden aktardığına göre doktorlar ve polis Almanya’da halkın en fazla güvendiği meslek grupları oldu.

Almanların yüzde 81’i bu mesleklerdeki kişilere güvendiğini söyledi.

Üçüncü sırada yüzde 78’lik güven oranıyla Federal Anayasa Mahkemesi geldi. Üniversiteler yüzde 75’le dördüncü, mahkemeler yüzde 70’le beşinci sırada.

Öte yandan Doğu Almanya eyaletlerinde devlet kurumlarına güvenin belirgin şekilde Batı Almanya eyaletlerine göre daha düşük olduğu görüldü.

Anket 6-13 Aralık 2024 tarihlerinde 4004 kişiyle telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirdi.

Partilere güven düşük

İtibarı en düşük beş kurum arasındaysa siyasi partiler de var. Anket katılımcılarının sadece yüzde 15’i partilere güvendiklerini belirtti.

Diğer taraftan dinler, Almanların itibar ettiği kurumlar arasında son sıralarda. Katolik Kilisesi’ne güvendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 11, İslam’a güvendiklerini belirtenlerin oranıysa yüzde 6.

Reklam ajansları ve sosyal medya, yüzde 3’le Almanların en az güvendikleri kurumlar oldu.









