Almanya'da vize süreci dijitalleşiyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı, 2025 itibarıyla vize başvuru sürecinin büyük bir kısmını dijitalleştirmeyi planlıyor.

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DW Türkçe‘nin haberine göre bakanlık bu kararla bekleme sürelerini azaltmayı ve nitelikli eleman göçünü teşvik etmeyi hedefliyor. Yeni sistem, kalifiye iş gücü başvurularına öncelik verecek.

Almanya nitelikli çalışanlara kapısını açsa da ağır işleyen vize süreci eleştiriliyor. Almanya’da çalışmak isteyenler vize başvurusu yapabilmek için randevu alamamaktan ya da çok ileri tarihlere randevu verilmesinden şikayetçi.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock 2025’te sürecin dijital ortama taşınmasının ‘bir devrim’ olduğunu söyledi. Baerbock bu adımı, 23 Şubat’taki seçimlerden sonra görevi devredecek koalisyonun en önemli projelerinden biri olarak tanımlıyor.

Başvurular nasıl yapılacak?

Vize başvuruları Almanca veya İngilizce, bu işlem için oluşturulan internet sitesi üzerinden yapılacak.

Başvuru sahipleri, ‘Ne kadar süre kalmayı planlıyorsunuz?’ veya ‘Hangi mesleki yeterliliklere sahipsiniz?’ gibi sorulara yanıt vererek gerekli belgeleri tamamlayacak

Site, vize randevularını daha iyi organize ederek, başvuru sahiplerinin eksik belgelerle işlem yapmasını önleyecek.

Başvuru sahipleri, randevu sırasında yine parmak izi verecek ve belgelerinin orijinalliği incelenecek.

Bakanlık, dijital portala bazı siber saldırılar düzenlendiğini doğrulasa da, bu tür tehditlere karşı da ek güvenlik önlemleri aldığını belirtti.