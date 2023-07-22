Almanya’da aşırı sağ yükseliyor: İsrailli eski büyükelçi önlem alınmasını istedi

İsrail’in eski Berlin büyükelçisi Şimon Stein, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisine giderek artan destek nedeniyle Almanya’daki sivil topluma dair hayal kırıklığını dile getirdi.

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Bild gazetesi için kamuoyu araştırma şirketi Insa tarafından hazırlanan anketin sonuçlarına göre AfD, ülke çapında yüzde 22 oranında oy oranına sahip.

Bu oranla, ana muhalefetteki CDU/CSU’dan oluşan, muhafazakar Birlik Partileri’nin sadece dört puan arkasında yer alan AfD’nin, hükümeti oluşturan üç koalisyon partisinin her birinden daha fazla oya ulaştığı görülüyor.

Başbakan Scholz, AfD’nin anketlerde görülen yükselişinin uzun sürmeyeceğini öne sürmüş ve “Önümüzdeki federal seçimlerde AfD’nin geçmiş seçimlerden daha iyi bir sonuç almayacağından oldukça eminim” demişti. 2021 genel seçimlerinde AfD yüzde 10,3 oranında oy almıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre İsrailli eski büyükelçi Şimon Stein, Almanya’da İslam ve göç karşıtı, sağ popülist AfD’nin oy oranının yükselmesi nedeniyle Almanya sivil toplumuna yönelik hayal kırıklığını dile getirdi.

Stein, “Bir gözlemci olarak Almanya’da sivil toplumun konfor alanından pek çıkmadığını görüyorum. Demokratik sivil toplumun daha uyanık olup, geçmişte yaşananların ışığında mevcut gelişmelere tolere edilmeyeceğini söylemesini beklerdim” ifadelerini kullandı.

Özellikle Almanya’nın doğu eyaletlerinde partiye artan destek göz önüne alındığında, sakinleştirici açıklamalardan çok şimdiden önlemler alınması gerektiğini belirten Şimon Stein, bazılarının demokrasiyi ekonomik refaha sıkı sıkıya bağlı bir ‘iyi hava sistemi’ olarak gördüğünü savunarak, “Bu sebepten Almanya’nın büyük sınavı, demokrasinin ekonomik refah çöktüğünde, kötü hava koşullarında da hayatta kalacak kadar sağlam olup olmadığını görmek olacak” dedi.