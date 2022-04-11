Almanya’da aile bakanı istifa etti: ‘Makama zarar gelmesini önlemek için yapıyorum’

Almanya Aile Bakanı Anne Spiegel, geçen yıl ülkedeki sel felaketinde tatile gittiğinin ortaya çıkması üzerine siyasi baskılar sonrası görevi bıraktı.

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2021 yazında o dönem Rheinland-Pfalz Eyalet Çevre Bakanı olan Spiegel, 134 kişinin öldüğü sel felaketinde dört haftalığına tatile çıktığının ortaya çıkması üzerine kamuoyundan yoğun eleştiri almıştı. Spiegel eleştiriler üzerine özür dilemiş ancak istifa etmemişti.

Anne Spiegel, bakanlık çalışanlarına yolladığı e-postada “Bunu, büyük siyasi zorluklarla karşı karşıya olan makama zarar gelmesini önlemek için yapıyorum” dedi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Omid Nouripour, Spiegel’in doğru bir adım attığını söyledi.

Nouripur, Anne Spiegel’in siyasi arenada var olmayan bir şeffaflık ve açıklıkla hatalarını kabul ettiğini ve bu nedenle saygıyı hak ettiği vurgulayarak “İstifa kararı doğru bir adımdı. Halefi için derhal bir teklif sunacağız” dedi.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffman da, Başbakan Olaf Scholz’ün Spiegel’in görevinden ayrılma kararını ‘büyük saygıyla karşıladığını’ bildirdi.