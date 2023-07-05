Almanya’da 13 yaşındaki Ece Sarıgül’ü öldüren mülteciye müebbet hapis

Almanya’da bıçaklı saldırıda 13 yaşındaki Ece Sarıgül’ü öldürüp arkadaşını yaralayan Eritreli bir mülteciye müebbet hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Almanya

Adı Okba B. olarak açıklanan 27 yaşındaki erkek, çocuklara geçen aralıkta Illerkirchberg kasabasında saldırmıştı.

Saldırıda 23 bıçak darbesi alan 13 yaşındaki Ece Sarıgül ölmüş, 14 yaşındaki arkadaşı da ağır yaralanmıştı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre savcılar, Okba B.’nin yerel bir göç ofisinde kullanmayı düşündüğü bıçağı kızların görmesinin ardından saldırıyı düzenlediğini iddia etmişti.

İddianamede Etiyopya’da evlenmek isteyen hükümlünün yetkililere kendisine pasaport vermemesine kızgın olduğu vurgulandı.

Kararda, işlenen suçun ‘çok ağır’ olduğu da belirtildi. Yani, Okba B.’nin hapiste 15 yıl geçirmesinin ardından şartlı tahliyeyle salıverilmesi düşük ihtimal.

Karar temyize açık. Ama karar temyizde de bozulmazsa, savcılar Okba B.’nin hapis cezasını çektiği sırada sınır dışı edilebileceğini belirtti.

Saldırı Almanya’da öfke yaratmıştı

Ulm kentinde görülen davada, hükümlünün ‘Alman toplumuna normal bir şekilde entegre olduğu, iş bulduğu, Almanca öğrendiği ve sakin bir kişi olduğu’ vurgulandı.

Eritreli hükümlü, Almanya’ya 2015’te, Avrupa’da göç krizi çıktığı dönemde gitti.

Saldırı Almanya’da büyük öfke yaratmış, ama çocukların aileleri olayın ‘göç karşıtı gruplarca istismar edilmesine karşı olduklarını’ söylemişti.