Almanya, işgücü göçü için puan sistemi getiriyor

Almanya, yeni bir göç yasasıyla puanlı sisteme geçmeyi hedefliyor.

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İçişleri Bakanı Nancy Feaser ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülkelerden işgücü için Almanya’yı daha cazip kılmayı hedefleyen ve Covid-19’dan dolayı işgücü açığı oluşan sektörleri desteklemek için yeni bir yasanın detaylarını açıkladı.

DW Türkçe‘nin haberine göre yasa tasarısıyla en az bir yıllığına Almanya’ya gelmeye olanak verecek bir puan sistemine dayalı ‘fırsat kartı’ uygulamasının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Buna göre nitelik, mesleki tecrübe, dil bilgisi, yaş, adayın Almanya’yla ilişiği gibi etkenler puanın belirlenmesinde etkili olacak.

Yeni düzenleme, koalisyon hükümetinin göç, Almanya’da istihdam ve vatandaşlığa geçişe ilişkin yasalarda uygulamak istediği reformların parçası. Yeni işgücünü ülkeye çekmeye yönelik düzenlemeler, önceki hükümetin girişimiyle Mart 2020’de yürürlüğe giren nitelikli işgücü göçü yasasına uzanıyor. Bu düzenleme düzenleme, Covid-19 nedeniyle beklenen sonucu vermemişti.