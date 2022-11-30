Tasarı kabul edildi: Almanya’ya ‘iş gücü göçü’ kolaylaşıyor

Almanya’ya Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden iş gücü göçünü düzenleyen tasarı, bakanlar kurulunda kabul edildi. Böylece Türkiye gibi ülkelerden Almanya’ya iş gücü göçü kolaylaşacak.

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Almanya’da eleman açığı nedeniyle geçen yaz havalimanlarında oluşan karmaşadan beri hükümet yoğun şekilde yeni bir kalifiye iş gücü göçü yasası üzerinden çalışıyordu. Yeni yasanın ana hatlarını çizen taslak metin, bugün bakanlar kurulunda kabul edildi.

DW Türkçe’den Elmas Topçu’nun haberine göre tasarının gelecek yıl ilkbaharda yasaya dönüşmesinin amaçlandığı duyuruldu.

Bugün tasarıyı tanıtan bakanların açıklamalarında, Almanya’da nüfusun daha da yaşlandığına ve 2035’e kadar emekliye ayrılacaklarla birlikte 7 milyon kalifiye elemanın kaybedilecek olmasına dikkat çekildi.

‘Sadece bilişim alanında 100 bin açık var’

Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkedeki demografik gelişimin yıllardır bilindiğine ancak bu konuda nedense bir göç yasası çıkarılamadığına işaret etti. Habeck “Sadece bilişim alanında 100 bin, güneş ve rüzgar enerjisi alanında da 200 binden fazla eleman açığı var” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Almanya’daki istihdamdan sorumlu daire olan Federal Çalışma Ajansı Başkanı Andrea Nahles de, senede 400 bin kalifiye eleman gelmediği sürece Almanya’nın bugün sahip olduğu standartların korunamayacağını belirtip hızla iyileştirmeler yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Türkiye gibi ülkelerden kimler gelebilecek?

Düzenleme bir meslek veya yüksek okul diploması olan, Almanca ön bilgisi bulunan, mesleki tecrübeye sahip, tercihan Almanya’yla bağı da olan ve belli bir yaşı da geçmemiş kişilerin Almanya’ya gelmesini kolaylaştıracak.

Aslında Mart 2020’de Almanya’ya AB dışından kalifiye iş gücü göçünü kolaylaştıran yasal bir düzenleme yürürlüğe girmişti ancak düzenlemenin pandemi dönemine denk geldiği için getirisi olmadı. Üstelik iyileştirmelere rağmen diploma denkliğinin sağlanmasındaki bürokrasi, dil bilgisi gibi konulardaki sorunlar ilerleme kaydedilmesini engelledi.

Kabineye bugün gelen taslak, meslek veya yüksek okul diplomasının denklik sürecinin belli şartlar altında Almanya’da da tamamlanmasını mümkün kılıyor. Örneğin Türkiye gibi AB dışındaki bir ülkede iki yıllık bir meslek eğitimi almış, ilaveten en az iki yıl da alanında tecrübe toplamış ve Almanya’da da kendine iş bulmuş bir kalifiye eleman, diploma denkliği resmen tanınmadan da Almanya’ya gelip çalışabilecek.

İşletmelere geniş yetkiler

Düzenleme Almanca ön bilgisi gibi konularda işletmelere daha geniş yetkiler tanıyor. Almanya’da ekonomi ve endüstri, senelerdir hangi elemanın kendilerine daha uygun olduğu konusundaki kararın kendilerine bırakılması için bastırdıysa da kabul edilmiyordu. Yeni yasa bu konuda onlara daha fazla hareket serbestisi tanıyacak.

Yeni düzenlemenin bir diğer önemli tarafı da kalifiye görülen bir kişinin illa kendi alanında çalışma zorunluluğunun ortadan kalkacak olması.

Yüksek okul mezunlarının Almanya’ya gelişi önündeki en büyük engellerden olan, yıllık asgari gelir sınırı da düşürülecek. Böylece Almanya’ya gelmeyi isteyip hatta iş de bulan bir kişi sırf geliri asgari sınırın altında kaldığı diye sorun yaşamayacak.

Almanya’da istihdam imkanları da ‘Make it in Germany’ gibi resmi siteler üzerinden uluslararası başvurulara açık şekilde duyurulacak. Böylece farklı ülkelerden başvurmak isteyen kişilerin de daha hızlı bilgi sahibi olması hedefleniyor.