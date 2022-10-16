Almanya, enerji krizinin hastanelerin batmasına neden olacağından endişeli

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, enerji ve enflasyon krizinde ülkedeki hastanelerin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: AA

Lauterbach, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’de yayımlanan ‘Bericht aus Berlin’ programındaki açıklamasında, hastanelerin gelecek aylarda maddi olarak likidite sorunu yaşayacaklarını, bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

AA’nın haberine göre hastanelere daha fazla devlet yardımı yapılması konusunda bu salı Maliye Bakanı Christian Lindner’le görüşeceğini belirten Lauterbach, “Hastanelerin çok özel bir durumu olduğu açıktır. Burada hızlı ve gerçekten etkili reaksiyon göstermezsek kapanmalar olur” uyarısında bulundu.

Ne olmuştu?

Rusya-Ukrayna savaşı enerji krizinin çıkmasına neden olmuştu. Alman Hastaneler Birliğinin eylül ortasında açıkladığı araştırmada, enerji fiyatlarındaki aşırı artış ve yüksek enflasyonun, hastanelerin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirmesi nedeniyle ülkedeki hastanelerin yüzde 40’ının iflasın eşiğinde olduğu kaydedilmişti.

Birliğin Başkanı Gerald Gass da kliniklerin, artan maliyetleri karşılayamayacağını ve bazılarının önümüzdeki aylarda kapanmak zorunda kalabileceğini belirtmiş ve durumun gelecek yıl daha da kötüleşeceği uyarısında bulunmuştu.