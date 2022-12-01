Almanya, 2018’den sonra 2022’de de Dünya Kupası’nda gruplardan çıkamadı

Dünya Kupası’nın güçlü ekiplerinden Almanya, 2018 Dünya Kupası’nın ardından 2022’de de grup aşamasında elendi.

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Katar’ın ev sahipliğindeki şampiyonada E Grubu son maçında Kosta Rika’yı 4-2 mağlup eden Almanya puanını 4’e yükseltse de aynı puana sahip İspanya’nın averajla gerisinde üçüncü sırada kalarak turnuvaya veda etti.

2022 Dünya Kupası’na 2-1’lik Japonya yenilgisiyle başlayan Almanya, ikinci maçında ise İspanya’yla 1-1 berabere kaldı. Almanya, tek galibiyetini gruptaki son maçta Kosta Rika karşısında elde etti ancak bu sonuç son 16 için yeterli olmadı.

Dünya Kupası’nın favorileri arasında gösterilen Almanya, Katar’da son 16 turunu göremedi.

E Grubu’nda Japonya altı puanla lider, İspanya’da dört puanla aynı puana sahip Almanya’nın averajla önünde grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi. Kosta Rika’ysa üç puanla son sırada kaldı.

2014’ten sonra kötü gidiş sürüyor

Brezilya’nın ev sahipliğindeki 2014 Dünya Kupası’nda şampiyon olan Almanya, son iki kupadaysa oynadığı altı maçta yalnızca iki galibiyet elde etti.

2018 Dünya Kupası’na Meksika yenilgisiyle başlayan Almanya, ikinci karşılaşmasında İsveç’i 2-1’le geçti. Almanlar, son maçında ise Güney Kore’ye 2-0 kaybetti ve grup sonuncusu olarak kupadan elendi.

Almanya 2016 Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde Fransa’ya 2-0 kaybederek elenmişti. Almanya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ise son 16 turunda İngiltere’ye 2-0 kaybederek erken bir veda kaydetmişti.

Dünya Kupası’nı 1954, 1974, 1990 ve 2014’te olmak üzere dört kez kazanan Almanya, İtalya’yla en fazla Dünya Kupası kazanan ülkeler sıralamasında beş kupası bulunan Brezilya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor.