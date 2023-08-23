Alman şirketlerin yarısı stajyer bulamıyor

Almanya’da şirketlerin stajyer bulma sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

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Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği’nin (DIHK) 14 binden fazla Alman sanayi şirketiyle düzenlediği ‘stajyer eğitimlerine’ ilişkin anketin sonuçlarını yayınladı.

AA’nın anket sonucundan aktardığına göre Alman şirketlerinin yüzde 47’si stajyer bulmakta zorluk çektiklerini belirtti. Bu oran, anketin yapıldığı 2005’ten beri görülen en yüksek oran oldu.

DIHK anket verilerine göre, boş stajyer kontenjanlarını dolduramayan şirketlerin yüzde 37’si tek bir başvuru bile almadı.

Söz konusu stajyer bulamama sıkıntısının özellikle oteller ve restoranlar ile sanayi ve ticaret sektörlerinde yoğunlaştığı belirtildi. Stajyer sıkıntısının otel ve restoranların yüzde 62’sini etkilediği ifade edildi.

DIHK’ın bulgularına göre, ülkede okulu bitiren öğrenci sayısı 10 yıl öncesine göre yaklaşık 100 bin daha az. Bunun da yakında iş gücü piyasasından ayrılanların sayısının, girenlerden 400 bin daha fazla olacağı anlamına geldiği belirtildi.