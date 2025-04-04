Alman politikacı Dilek Kalaycı'ya 1,5 yıl hapis cezası

Alman politikacı Dilek Kalaycı, rüşvet suçundan 1,5 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Wikipedia

DW Türkçe‘nin haberine göre Berlin’in eski sağlık ve bakım senatörü Dilek Kalaycı, ayrıca 6 bin 242 avro (yaklaşık 261 bin lira) para cezasına çarptırıldı.

Söz konusu dava, Kalaycı’nın düğün masraflarını bir reklam ajansının karşılaması, buna karşılık ajansın Berlin Sağlık Dairesi’nden bir reklam kampanyası ihalesi almasıyla ilgiliydi.

Belin Eyalet Mahkemesi, düğün organizasyonu için herhangi bir fatura kesilmediğini belirtti. İhalesi alınan reklam kampanyasıysa sağlık sektöründe genç çalışanların kazanılmasına yönelikti.

Mahkeme, 58 yaşındaki siyasetçiyi rüşvet almaktan suçlu buldu.

Kararı açıklayan yargıç, Kalaycı’nın kişisel çıkar karşılığında hareket ettiğinin kanıtlandığını belirtti.

Mahkeme bir reklam ajansı yöneticisini de rüşvetten suçlu buldu. Ajans yöneticisi de bir yıl üç ay ertelenmiş hapis cezası ve 9 bin 450 avro (yaklaşık 395 bin lira) parası cezası aldı.

Suçlamaları reddeden savunma tarafı karara itiraz edeceklerini açıkladı. Dava sürecinin başından itibaren suçlamaları reddeden Kalaycı, ajansın hizmet karşılığında fatura kestiğini düşündüğünü, bu faturanın da eşi tarafından ödendiğini savundu.