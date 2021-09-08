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Yaramazlara biraz batar!

Alman enstitü başkanı: Aşılama artmazsa sonbaharda dördüncü dalga zirve yapabilir

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, “Mevcut aşılamayı büyük ölçüde artırmazsak, dördüncü dalga sonbaharda zirve yapabilir” uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Wieler, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 salgınının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, hastanede tedavi gören hasta sayısının arttığını bildirdi.


Wieler, aşı olmayanların Covid-19’dan hastanelik olma ihtimalinin aşı olanlara göre 10 kat daha fazla olduğunu vurgulayarak, daha çok insanın aşılanmasının salgının sona ermesine yardımcı olacağına işaret etti.

Covid-19 aşılarının, yılın ocak-temmuz döneminde yaklaşık 77 bin kişinin hastane ve 20 bin kişinin yoğun bakım ünitelerine yatışını önlediğini belirten Wieler, aynı dönemde aşıların 700 binden fazla yeni vakayı ve 38 bin ölümü de önlediğini belirtti.

Wieler, bunu ‘Covid-19 aşısının başarısı’ olarak nitelendirerek, “Aşı olabilecek ancak henüz aşılanmamış herkes, lütfen aşı olun” çağrısı yaptı.

Nüfusun yüzde 70’ini aşılamak için aşı haftası ilan edildi

Almanya’da devam eden aşı kampanyasında ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 65,9’u en az bir doz, yüzde 61,7’si de 2 doz aşı oldu.

Alman hükümeti, eylül sonuna kadar nüfusun yüzde 70’ini aşılamayı hedefliyor.

Hükümet aşı hedefine ulaşmak için gelecek hafta ülke çapında aşı haftası ilan etti. Gelecek hafta boyunca alışveriş merkezlerinde, büyük iş yerlerinde, tren istasyonlarında özel ekiplerle aşılama çalışmaları yapılacak.

Kriter hastaneye yatırılan kişi olarak değişiyor

Alman Federal Meclisi’nden salı günü geçen yasa değişikliğiyle, Almanya artık salgınla mücadele önlemleri açısından en belirleyici kriter olarak vaka sayılarını değil hastaneye yatırılan kişi sayısını dikkate alacak.

AA’nın aktardığına göre yasa değişikliğiyle, son yedi günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı, yoğun bakım kapasitesi ve aşılanmış kişi oranı gibi kriterler, salgın önlemlerinde belirleyici olacak.

RKI’nın verilere göre, Almanya’da son 24 saatte 13 bin 565 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Ülkede son 24 saatte 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 92 bin 448’e yükseldi.

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