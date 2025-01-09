Alman çift, Ukraynalı bebeği çalmak için iki kadını öldürdü

Alman çift, Ukraynalı iki kadını öldürdü ve kurbanlardan birinin bebeğini çaldı.

Fotoğraf: AA (temsili)

Almanya’nın Mannheim kentinde mahkemeye çıkan 43 yaşındaki Marco ve 45 yaşındaki eşi Ina Mart 2024’te 27 yaşındaki Ukraynalı bir mülteci kadın ile 51 yaşındaki annesini öldürdüklerini itiraf etti.

Genç kadının bebeğini çalan çift ‘gerçekten bir kız çocukları olmasını istedikleri için’ bu cinayetleri işlediklerini söyledi.

Anka‘nın aktardığına göre öldürülen iki kadın Wiesloch kasabasında Ukraynalı sığınmacıların kaldığı bir yerde yaşıyordu ve Alman çiftle de Telegram üzerinde çeviri konusunda yardım alabilmek için iletişim kurmuştu.

Savcılar, Ukraynalı genç kadının Şubat 2024’te bir bebek doğurduğunu, Alman çiftin iki Ukraynalı kadını martın başında bir restorana götürdüklerini ve içeceklerine sakinleştirici kattıklarını söyledi. İddiaya göre çift, yaşlı kadını bir göl kenarında kızınıysa barajda döverek öldürdü.

Olayın ardından genç kadının cesedine kısa sürede ulaşıldı, polis dalgıçları yaşlı kadının cesediniyse birkaç hafta sonra bulabildi.

Ukraynalı kadının bebeği çiftten zarar görmeden kurtarıldı. Çocuğun şu anda Ukrayna’da teyzesinin yanında yaşadığı belirtildi.

Mahkemede konuşan adam, kendisinin ve eşinin halihazırda dört çocuğu olduğunu söyledi.