Alman akademik değişim programı krizde: Bazı burslar iptal

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), finansal sıkıntılar nedeniyle tasarrufa giderek bazı bursları iptal etme kararı aldı.

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DW’nin haberine göre DAAD 100’üncü yılında tasarrufa gidiyor.

Bonn merkezli kuruluş, çarşamba şu ana kadar dışişleri bakanlığı tarafından finanse edilmiş 13 burs ve uluslararası üniversite programını iptal etmek zorunda olduğunu duyurdu. Bu tasarruf önlemiyle yıllık yaklaşık 2 bin 500 burs iptal edilecek.

DAAD Başkanı Joybrato Mukherjee mali güçlüklerle karşı karşıya olduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Personel, bilişim sistemleri ve kiralar gibi Almanya ve dünya çapında belirgin biçimde artan masraflarla karşı karşıyayız.”

Kuruluş, 1925’den bu yana Almanya, Avrupa ve dünyanın geri kalanından yaklaşık 3 milyon öğrenci ve bilim insanına destek vermişti.