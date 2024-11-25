Rapor: Türkiye'den göç eden akademisyenlerin performansı arttı

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün hazırladığı rapora göre Türkiye’den göç eden akademisyenlerin performansı ortalama yüzde 27 arttı.

Fotoğraf: Arşiv

Enstitü, ‘Türkiye’nin Beyin Göçü Raporu’nu yayınladı.

Anka‘nın aktardığına göre raporda beyin göçünün ‘beyin kazanı’mına çevrilebileceği ve ‘küresel trende’ uygun olarak göç eden kişilerin yüksek yaşam standartlarının olduğu ülkeleri tercih ettiği belirtildi.

Enstitünün yayınladığı rapordan öne çıkan bulgular şöyle:

*Yükseköğretim mezunu Türklerin en çok göç ettiği ülke yüzde 21,4’le ABD oldu. ABD’yi sırasıyla yüzde 17,5’le Almanya, yüzde 11,2’yle Britanya, yüzde 6,9’la Hollanda ve yüzde 4,9’la Kanada izledi.

*Yaşam standartlarının yüksek olduğu ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Britanya ve Avustralya ile Körfez Arap ülkeleri daha fazla göç aldı.

*2020 itibarıyla Türkiye’de iş gücünü oluşturan kişiler içerisinde yükseköğretim mezunlarının oranı yüzde 9,4’ken Türkiye’den göç edenler arasında bu oran yüzde 21,4’e yükseldi.

*Türkiye’den göç eden akademisyenlerin akademik performansı göç ettikten sonra ortalama yüzde 27 arttı.

*Raporda beyin göçü veren ülkenin uzun vadede sosyoekonomik alanlarda ilerleyebileceği belirtildi.

*Ekonomik koşullardaki iyileşmeye ek olarak sosyal kurumların şeffaf şekilde işlemesi ve adil rekabetin sağlanması göç veren ülkelerin beyin göçünü kendi lehlerine çevirmeleri açısından bir fırsat olabilir.

Enstitüden Yağmur Kızılırmak’sa Türkiye’deki beyin göçüne ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Beyin göçünün küresel göç trendleri ekseninde önümüzdeki süreçte de devam edeceği düşünülürse mevcut potansiyel ülkemiz açısından artarak devam edecektir. Ülke yönetimi tarafından doğru adımlar atılması halinde beyin göçü olarak verdiğimiz bireyler Türkiye’nin gelecek yıllardaki kalkınma hamlelerinin önemli birer parçası olacak.”