Alışverişte pandemi sonrası ‘bereketi’: Inditex’in satışları yüzde 36, karı yüzde 80 arttı

Pandemi nedeniyle eve kapanmanın sona ermesinin ardından tüketici kendini mağazalara attı. İspanyol moda devi Inditex’in satışları yüzde 36, karı yüzde 80 arttı.

Fotoğraf: Zara

Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius’u bünyesinde bulunduran grup nisana kadar geçen sürede net 760 milyon avro kar elde ettiğini duyurdu. Satışlar yüzde 36 artarak 6,7 milyar avroya yükseldi, pandemi öncesi seviyelerin üstüne çıktı.

Şirketin CEO’su Garcia Maceiras enflasyonun etkisiyle ikinci çeyrekte fiyatlarının artmasını beklediklerini, artışın yüzde 4-6 arası olacağını tahmin ettiklerinini belirtti.

Online alışverişte geçen yıla kıyasla yüzde 6’lık düşüşün mağaza trafiğindeki artışla telafi edildiği bildirildi.

Inditex’in toplam satışının yüzde 30’unun 2024 sonunda kadar online olmaya devam etmesi bekleniyor.