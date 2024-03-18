Alican Özcan: Madımak’ta ‘yakın’ diyen zihniyet Trabzon’da ‘öldürün’ diyordu

Hafta boyunca, bazı ekran şaklabanları tarafından kışkırtılan Trabzon şehrinin bir kısmı, anlaşılan o ki, sadece organize bir kötülük için stada gelmiş. “Elinde bıçakla” sahaya atlayan maskeli kişinin, maç öncesi paylaşımlarından planlı ve programlı bir saldırı gerçekleştiğini anlayabiliyoruz. Fenerbahçeli futbolcuları öldürmeye teşebbüs edecek kadar gözü dönen bu mahlukatlar, cehaletin vücut bulmuş haliydi. Bazı futbolcuların saldırganlara karşılık vermesiyle işler çığrından çıktı. Madımak’ta ‘yakın’ diye bağıran zihniyet, Trabzon’da Fenerbahçeli futbolcular için ‘öldürün’ diye haykırıyordu.
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