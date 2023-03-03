Ali Sirmen: Yeter ki iktidar aklını başına alsın

Son zamanlarda yetkililerin akıl almaz tutumları yüzünden pek rastlayamadığımız böyle bir dayanışma herhalde iktidarın çok hoşuna gitmiş olsa gerek.

Halk, artık parmak sallanarak azarlanmaktan, ayrıştırılmaktan, ötekileştirilmekten, baskı altında tutulmaktan bıkmış, depremzedelerin acılarının bir an önce dindirilmesini, ihtiyaçlarının karşılanmasını istediği için, en ufak bir yakınlaşma, dayanışma girişiminin halktan olumlu karşılık bulması beklenebilir. Tam bu noktaya vardığımız anda gelen haber, Kayseri 2. İdare Mahkemesi’nin Fenerbahçe’ye tribün yasağı kararının yürütmesini durdurduğunu bildiriyordu.

Karar birçok noktadan ama her şeyden önce, tribünlerin yeni gerginlik ve çatışma alanı olmaktan kurtulması açısından umut vericidir.

Yeter ki iktidar aklını başına alsın!

Ali Sirmen’in yazısı