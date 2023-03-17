Ali Sirmen: Yanık’ın çıkışı uyutma politikası

AKP kadını ikinci sınıf gören zihniyetinden vazgeçmemekte, onu erkeğin malı olarak görmeyi sürdürmektedir. Kadın ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı haline sokarak, kadın ninnileri bakanlığı işlevine kavuşturan Sayın Derya Yanık ise AKP’nin kadın politikasının zaman zaman havasını alacak çıkışları ile uyutma politikasının temel taşlarından biri olmaktadır.

Sayın Yanık’ın çıkışını da bu açıdan görmek ve yanılgıya düşmemek gerekir. Yoksa AKP’nin kadını erkeğin malı olarak gören düşüncesinde en ufak bir sapma olmadığı gibi, Sayın Yanık’ın da bu politikanın özüne en ufak bir itirazı yoktur.

Ali Sirmen’in yazısı