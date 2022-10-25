Ali Sirmen: Uyanalım!

RTÜK’ün TELE1 konusundaki ekran karartma kararı, iktidarın oylamayı daha şu andan geçersiz kılma girişimlerinin yoğunlaştırdığını gösteriyor.

Kamuoyunun bu konuda uyanık ve takipçi olması ve kararlılığını hiç savsaklamaksızın ortaya sermesi gerekmektedir.

Altılı masanın da bu husustaki duyarlılığın seçimin sağlığı açısından en önemli etken olduğunu bilmesi zorunludur.

Uyanalım! Seçim çoktan başladı, asimetrik savaş benzeri garip bir mücadele söz konusudur.

RTÜK’ün TELE1 kararı, iktidarın seçimi sandık dışı saiklerle sonuca bağlama konusunda kararlı olduğunu göstermektedir.

Seçimin gerçekten yapılmasını sağlamak zorundayız!

Ali Sirmen’in yazısı