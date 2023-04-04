Ali Sirmen: Tek kelimeyle iğrenç

İlk duyduğumda ne diyeceğimi bilemedim. Durdukça içimde büyüyen bir öfke birikti. Tek kelimeyle iğrençti. Efendim, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cuma akşamı katıldığı bir iftardan çıkarken salondaki büyük halının üstünde duran, aynı desenli bir seccadeye fotoğraf çektirirken farkında olmadan basmış. Vay efendim vay! Seccade üstünde namaz kılındığı için kutsalmış, seccadeye basılmazmış, basmak halkın kutsalını ayaklar altına almakmış.

AKP trollerinin koparttığı vaveyla her tarafı kapladı, eteğini toplayan Kemal Kılıçdaroğlu’na veryansın etti. Kemal Kılıçdaroğlu bir mesaj yayımlayarak seccadeyi görmediği için çok üzgün olduğunu bildirmiş, ailesinin de kendisinin de kimsenin kutsalına saygısızlık etmediğini o fotoğraf karesi üzerinden operasyon yaptıklarını, bu operasyona aldırmadığını açıklamıştır.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yol üzerinde bulunan seccadeye görmeden basması üzerine girişilen din istismarıyla adam karalama operasyonu tutmamıştır.

Ali Sirmen’in yazısı