İYİ Parti pazartesi günü beklenen kararını açıkladı. Parti genel idare kurulu 34’e 11 oyla seçimlere “özbaşına” girmeye karar verdi. Meral Akşener de kendisini ziyarete gelen Özgür Özel’e seçimde işbirliğini yapmayacaklarını, 81 ilin hepsinde aday göstereceklerini açıkladı. İYİ Parti yönetiminin zaten işbirliğine yatkın olmadığı bilinmekteydi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti’ye kararları ne olursa olsun saygıyla karşıladıklarını, tabandan işbirliğini yaymak istediklerini belirtmiş ve böylelikle ittifak kapısını açık bırakmıştır. Ancak bu saatten sonra artık ittifakın yeniden canlandırılması mümkün görünmüyor.

İYİ Parti’ye yakın çevreler, parti üyelerinin yüzde 64’ünün ittifaktan yana olduğunu açıklıyorlar. Bu durumda CHP yönetimi İYİ Parti’yle ilişkileri iyi tutmaya çalışmakta, tabandan işbirliğini güçleştirecek herhangi bir davranışın önüne geçmek için özen göstermektedir.

Ali Sirmen’in yazısı