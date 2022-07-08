Ali Sirmen: Ortada yanılgı yok, kasıt var

Herkes, “Faiz sebeptir, enflasyon sonuç” kâbusuna uyandığımızdan beri, korkunç yanlıştan ne zaman vazgeçeceğimizi merak ediyor. Sanki enflasyon, bir hatanın bir yanlışlığın sonucuymuş gibi.

Oysa ortada yanlış falan yok. Ne kuvvetler ayrılığının çökmesi ne adaletin zulme tebdil edilerek ayaklar altında çiğnenmesi ne yasamanın yalama olması, ne yürütmenin, yargının Reis’e ram olması ne tarımın çökmesi ve ordunun esir düşmesi ne dış politikadaki kahredici yalnızlık yanlışlık sonucudur.

Ortada herhangi bir yanlışlık yok.

Her şey bilerek düşünülerek yapılıyor. Ortada yanılgı yok, kasıt var.

Ali Sirmen’in yazısı