Ali Sirmen: Meral Hanım AKP’ye payanda olmayı yeğledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin hiç kimseyle ittifak, işbirliği yapmayacağını, 81 ilde aday göstereceklerini açıkladı. Meral Hanım böylelikle AKP’nin önünü kesmek yerine, AKP’ye payanda olmayı yeğledi.

CHP bunun üzerine ittifakı tabana yaymak yolunu denemeye karar verdi. Seçime böyle gidilirse kaos ortamında ortaya konan sandık yine kaostan başka bir şey doğurmayacak. Şimdi kaos yanlıları ile demokrasi peşinde olanlar demokratik bir ortamın önünü açacak yeni ittifakların peşindeler. Eski dostlar hızla yeni düşmanlar haline gelmeye başlıyorlar.

Çatışma İYİ Parti’nin bünyesi içinde gelişiyor. Ya genel başkanın çizgisi egemen olacak ya da ittifak partinin ittifaktan yana olan çoğunluğu yola devam edecek. Bunun için partinin kaosa karşı olan kesiminin işbirliği yollarını açık tutabilmesi gerek. Çünkü bugünkü kaos ortamına konan sandıktan demokrasi çıkmaz.

Ali Sirmen’in yazısı