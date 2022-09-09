Ali Sirmen: İttifak ilişkisine girmeden işbirliğinde utanılacak bir yan yok

AKP’nin önümüzdeki dönemde seçmen ile ilişkilerini düzeltmesi olanaksız görünüyor. Yakın bir gelecekte, AKP’nin lehine gelişmelerin olması da güç. Bu gerçeğin farkında görünen AKP, İYİ Parti’yi sıkıştırmak için yeni manevralar denemekten vazgeçmeyecektir. İYİ Parti bu girişimler karşısında, soğukkanlı ve sabırlı bir politika izleyemezse AKP’nin muradına ermesi ve altılı masayı sonunda dağıtmayı becermesi mümkündür.

Millet İttifakı ile altılı masa doğru bir saptamanın ürünleridirler: Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu bütün büyük sorunların çözümünün önkoşulu AKP’nin iktidardan götürülmesidir. Bu saptamadan yola çıkarak bir ittifak oluşturmuş olan partiler için bu ittifaklarında olduğu kadar, HDP ile ittifak ilişkisine girmeden, demokratik önkoşulda, yalnız AKP’den kurtulmak konusuyla sınırlı olarak işbirliği yapmalarında da çekinecek ya da utanılacak bir yan yoktur.

Ali Sirmen’in yazısı