Ali Sirmen: İçişleri bakanı yine doğru söylemiyor

Süleyman Soylu, son deprem skandalları üstüne mazeret olarak yanlış depremi göstermiş.

İçişleri bakanı buyurmuş:

– Bizim hazırlandığımız İstanbul depremiydi.

Pes doğrusu!

İçişleri bakanı yine doğru söylemiyor.

Baksanıza aylardır, deprem bilim uzmanı Prof. Dr. Naci Görür söz konusu illerin her birinin teker teker adreslerini vererek neredeyse ay, hafta, gün vererek bir deprem olacağını söyleyip duruyor. Deprem kader olduğundan ve kader fasıllarına da imam hatipliler baktığından iktidar kanadından kimse laflarına kulak asmadı kös dinledi. Türkiye Mühendisler Mimarlar Odası gelecek deprem için uyaracağız diye yırtındı, durdu. Ona kulak asmadıkları gibi meslek odalarının adlarındaki Türkiye ibaresiyle uğraştılar.

Ali Sirmen’in yazısı