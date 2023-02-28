Ali Sirmen: Fiyaskonun yıldönümü

ABD’nin, Türkiye’deki doğal müttefikleri birlikte dizayn ettiği AKP iktidarı ile ilişkileri Cumhuriyet tarihinin en kötü düzeyine indi. Bu yirmi yıllık süre içinde aradaki zaman zarfında Arap baharından düş kırıklığına da uğrayan ABD ile AKP’nin ilişkileri ne Washington’ın istediği doğrultuda gelişti ne de Ankara’nın ulusal çıkarlarını önceleyen bir çizgiye oturabildi. AKP döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinde her şey allak bullak oldu, askeri yardımlar konusunda Türkiye ile Yunanistan arasındaki 7’ye 10 dengesi bile Yunanistan lehine ortadan kalktı. Türkiye’de Aydınlanmacı Cumhuriyetin bütün kurum, kural ve kavramlarını alaşağı etmek dışında politikasının bütün başlıkları konusunda çuvallayan AKP Türk Amerikan ilişkilerinde de tam bir fiyasko yaşattı. İşte yarın, bu fiyaskonun yıldönümüdür.

Ali Sirmen’in yazısı