Ali Sirmen: Dışarıdan hediye demokrasi yoktur

Ulusal bağımsızlığın, artık kimseye ‘ister asarım, ister keserim, sana ne!’ demek yetkisini vermediği, milli iradenin evrensel ölçütlerini çiğneyerek zulmü meşrulaştırma gücü kalmadığı bir dönemde, güya antiemperyalist gerekçelerle demokrasi çağrılarına karşı çıkmak mümkün değildir.
Bununla birlikte Biden’ın, ABD’nin, AB’nin veya NATO’nun Erdoğan’dan Türk halkı için demokrasi talep etmelerini beklemek de saflıktır.
Dışarıdan hediye demokrasi yoktur.
Ancak demokratik savaşıma evrensel destek bir anlam taşır.
Boşluğa sallanan ‘Kimse yok mu?’ feryatları yararsızdır.