Ali Sirmen: AKP kendi kararıymış gibi açıklayıverdi

Haberi okuyunca güldüm. Yahu o meseleyi Sayın Erdoğan değil Kemal Bey çözdü. Son zamanlarda hep de böyle oluyor. Çeşitli sorunlar karşısında çaresiz kalan vatandaş muhalefete,genellikle de ana muhalefete başvuruyor, o da çözüm yolunu gösterince “aman siz iktidarıma dokunmayın da onu ben de yaparım” havasında olan AKP, hemen Kemal Bey’in çözümünü yaşama geçireceğini vaat ediyor. Öğrenci kredilerinde de öyle oldu. Canı yanmış genç öğrenci elinde devlet erki olmayan Kemal Bey’e başvurdu, ana muhalefet lideri de “Faiz ve enflasyon farkını ödemeyin, ben iktidar olunca yalnız anaparayı alacağım” deyince, AKP hemen çözüme sahip çıkıp kendi kararıymış gibi açıklayıverdi.
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