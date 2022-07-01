Ali Sirmen: AKP birden ‘ikna oluverdi’

Türkiye’nin kâğıt üzerinde var olan vetosu hiçbir zaman fiilen işlemeyeceğine göre, son anda “AKP’nin ikna oluvermesi üzerine” çözülecekti. 31 Mayıs günü bu köşede “AKP ikna oluverir” başlıklı bir yazım yayımlandı. Orada fiilen mevcut olmayan veto dolayısıyla kimsenin telaşlanmaması gerektiği belirtilmekteydi.

Nitekim öyle de oldu. NATO’nun Madrid zirvesinde görüşmeler sürerken verilen bir kahve molası sırasında ne olduysa oldu, dediğimiz gibi AKP birden “ikna oluverdi”.

Kahve molasında olanlar olduktan, AKP birden ikna edildikten sonra, Türkiye-Finlandiya ve İşveç dışişleri bakanları arasında üçlü deklarasyon imzalandı ve iki Baltık ülkesinin NATO üyeliğinin önü açılıverdi.

Ali Sirmen’in yazısı