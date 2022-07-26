Ali Sirmen: Ağız tadıyla bir kokoreç yemek bile AKP’den kurtulmaya bağlı

Bizdeki kokoreçler ise uyruk tartışmasından çok, kokoreçi yaşatmak savaşı vermekteler. Çünkü üretken olmayan ve tarımımızı da öldüren yağma ve talan ekonomisiyle Türkiye’yi tarihinin en büyük ve zaman içinde yaşamın her yanına bulaşacak krizinin batağına saplamış olan AKP yüzünden artık kokoreççiler de kan ağlıyorlar.

İstanbul’da kokoreççilik yapan Cafer Özkan, fiyatların arttığını, dörtte bir ekmek içi kokoreçin 50 liraya dayandığını, müşterinin de alım gücü düştüğünden maliyetlerin yükselirken satışların azalmasıyla da kokoreççiliğin imdat zillerinin çaldığını söylüyor.

Görüyorsunuz hangi taşı kaldırsanız altından üretken olmayan AKP çıkıyor. Yani ağız tadıyla bir kokoreç yemek bile AKP’den kurtulmaya bağlı.

Ali Sirmen’in yazısı