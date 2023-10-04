Ali Koç’tan transfer açıklaması: En zoru Szymanski oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, en zor transferlerinin Szymanski olduğunu söyledi.

Sebastian Szymanski. (Fenerbahçe)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın programında transferlere dair konuştu. Ali Koç’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Dusan Tadic hiç hesapta yoktu. Biz Rusya’ya maça gidiyorduk. Bir gün Mario geldi, Tadic imkanı var dedi. Hatta Mario’ya “Yaş hassasiyetimi biliyorsun” dedim. “Dzeko’yu aldık bir yaşlı daha almayalım” dedim. O da “Sadece oyuncu almıyoruz, karakter alıyoruz” dedi, beni ikna etti.

*En zor transfer Sebastian Szymanski oldu. Fiyat arttıkça arttı. Başka bir rakibimiz transferin onların lehine olması için sert topa girdi. Sonra öğrendik ki bir rakibimiz oyuncu tatildeyken sessiz sedasız İstanbul’a getirmiş, tesise getirmiş sonra tatile dönmüş. Hem süre uzun oldu, hem Ruslar çetin pazarlık yaptı hem de üçüncü faktör olduğu için belki de 1,5-2 milyon daha fazlaya geldi, iyi ki de geldi.

*Fred’e gelince İngiltere’den telefon geldi, “Fred’i isterseniz hemen gelin” diye. Valiz bile hazırlamadan gittiler ve Londra’da işi bitirdiler.

*Fenerbahçe her zaman tepeyi hedefler. Büyük konuşmayı sevmem ama bu sene farklı bir tılsım var. İsmail hocanın en beğendiğim yönlerinden biri mütevazı, dürüst ve futbolcularla iletişimi çok iyi. Futbolcularla arası çok iyi. Kadrodaysa değilse neden olmadığını takıma hep anlatıyor.

*Mesela Dominik Livakovic 27 yaşında. Ben 24 yaşındayken Almanya’ya gittim ama öyle rakamlar konuşuldu ki pazarlığa bile girememiştik. Livakovic farklı bir kaleci, çok oyunun içinde, her zaman sakin.

*Cengiz Ünder’e çok para verdiniz deniyor. Bence Cengiz de bize çok iyi katkılar sağlayacak, talihsiz sakatlık geçirdi.

*Emre Mor da bence burada müthiş işler yapacak. İrfan Can Kahveci niye transfer etmek istediğimizi şimdi daha iyi anladı çünkü potansiyelinin yakınında değildi. Mert Hakan bizim generalimiz diyeyim. Oynasa da oynamasa da saha içi ve saha dışında büyük katkısı var.