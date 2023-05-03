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Yaramazlara biraz batar!

Ali Koç, PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Fotoğraf: AA

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Ali Koç’un, Fenerbahçe Kulübü’nün sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edilmesi kararlaştırıldı.


Beşiktaş Kulübü asbaşkanları Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya da Ali Koç’la aynı gerekçeyle kurula sevk edilen isimler oldu.

Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci ile Arabam.com Konyaspor maçında kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas da kural dışı hareket nedeniyle kurula sevk edildi.

Bitexen Giresunspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş da çeşitli gerekçelerle kurula gönderildi.

Öte yandan Giresunspor’dan ayrılma kararı alan teknik direktör Hakan Keleş’in de kurula sevk edilmesine karar verildi.

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