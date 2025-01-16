Ali Eyüboğlu: Hülya Avşar ve Halit Ergenç gibi dizi sektörünü vahşi hayata benzetenler de var

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Hülya Avşar ve Halit Ergenç gibi, dizi sektörünü güçlünün zayıfı yiyerek ayakta kaldığı hayvanlar alemindeki vahşi hayata benzetenler de var.

Bakar mısınız bu konuda söylediklerine?

Hülya Avşar: Bana göre olayları çok büyütüyorlar. Gücü olan güçsüzü yiyecek, bu kadar basit. Canı yananların kendilerini bu kadar fazla ortaya atmalarından dolayı bu iş bu kadar büyüdü.

Halit Ergenç: Ayşe Barım, 25 senelik arkadaşım, menajerim. Bir insanın işini iyi yapması suç değildir. Keşke eşit bir sistem olsa, ama hayat böyle değil. Bütün dünyada bu böyle. Bu vahşi bir para kazanma sistemi.

İki oyuncunun dizi sektörünü, güçlü olanın güçsüzü yediği vahşi doğaya benzetip, olan biteni doğal karşılaması şaşırttı beni…

İki oyuncunun, ekmek kıtlığının doruğa ulaştığı yıllarda halkına, “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!” diyen kraliçe Marie Antoinette ile aynı kafada olmasına inanamadım.

Ali Eyüboğlu’nun yazısı