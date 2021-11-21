Ali Ece: Sergen Yalçın beklentilerin altında bir performans sergiliyor

Geçen sezon kadrodaki bireysel yeteneklerin toplamından çok daha yetenekli bir takım performansı ortaya çıkartarak övgüleri hak eden Sergen Yalçın hocanın bu sezon eleştirilmesi son derece doğal. Beklentileri kendisi yükseltti ve bu sezon o beklentilerin altında bir teknik direktörlük performansı sergiliyor. Geçen sezon gösterdiği gibi çok daha iyisini yapabilecek bir futbol beyni, bir an önce onunda formsuzluktan kurtulması gerekiyor!
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